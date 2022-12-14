消息面：

1.石油輸出國組織（OPEC）公布月報，除了下修今年第四季與明年第一季的石油需求預測，並敦促成員國「保持警覺」。該組織表示，中國的防疫政策導致需求萎縮，是下修這兩季需求預測的主要原因。但該組織維持明年需求預測不變，稱儘管全球成長放緩的態勢明顯，但中國開始鬆綁清零政策，可望給明年石油需求帶來提振。OPEC預期明年全球平均每日石油需求將增加225萬桶或2.3%。

2.加密貨幣交易平台FTX創始人、人稱「幣圈金童」的弗里德（Sam Bankman-Fried）在巴哈馬遭到逮捕，根據紐約聯邦檢察官公開的起訴書，弗里德遭控串謀、欺詐、洗錢等8項罪名，最高可能面臨115年刑期。檢方指控弗里德「故意」與他人合謀挪用客戶存款，並用這些資金支付旗下交易公司Alameda Research的費用與債務，同時弗里德也與他人合謀提供虛假和具誤導性的Alameda Research財務狀況，以欺騙FTX的貸款方。

3.美國共和黨參議員Marco Rubio、共和黨眾議員Mike Gallagher以及民主黨眾議員Raja Krishnamoorthi周二聯手提出名為「The ANTI-SOCIAL CCP ACT」法案，擬以國家安全為由，在美國封殺母公司為中國字節跳動的短影片社群平台TikTok（抖音）。這項法案旨在禁止所有被視為受中國、俄羅斯與其他外國政府影響的社群媒體在美國的一切業務，法案中特別提到TikTok與其母公司字節跳動。

4.美國勞工部周二公布，11月消費者物價指數（CPI）月漲0.1%、年漲7.1% ，月漲幅創下3個月新低，而年通膨率連續第5月下滑並創下去年12月以來新低。經濟學家預期為月漲0.3%、年漲7.3%。排除波動較大的食品與能源價格，11月核心CPI月漲0.2%、年漲6%，亦低於經濟學家預估的月漲0.3%、年漲6.1%。

5.在11月CPI報告出爐後，美國債息走低，10年期公債殖利率尾盤跌 9.2個基點，報3.519%，盤中最低觸及3.421%。30年期債息跌3.2個基點，報3.544%。對利率預期更為敏感的2年期債息大跌16.4個基點，報4.239%。

6.投資人認為美國通膨已經到頂，美元指數大跌近1%，在過去3個月來已下跌逾5%。歐元尾盤漲0.9%，報1.0631美元，盤中一度升至1.0673美元，創下6月來新高。美元兌日圓尾盤跌1.5%，報134.67日圓，盤中一度跌至134.67日圓，創下一周新低。澳元急升1.6%，報0.685美元。本周將迎來「超級央行周」，市場普遍預期聯準會、英國央行和歐洲央行本月會議都將升息50個基點，較先前升息75個基點的力道放緩。

7.通膨數據小於預期使美元走低，帶動油價連漲第二天，並創下逾一個月來最大單日漲幅。紐約期油漲2.22美元或3.03%，收在每桶75.39美元。布蘭特期油漲2.69美元或3.45%，收在每桶80.68美元。

8.受美元和美國債息下跌激勵，周一紐約期金漲1.9%，收在每盎司1825.5美元，盤中觸及1836.8美元，創下6月27日以來新高。SKCharting.com技術部門總監Sunil Kumar Dixit表示，金價可能在1810美元獲得新的技術支撐，下一個阻力區在1845美元。