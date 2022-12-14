倍力(6874)今天以每股承銷價44.88元掛牌上櫃，開盤52.3元開出，目前盤中最高來到52.5元，漲幅17％。公司以自行研發、具高毛利與獨特競爭力的「智慧財務解決方案」與「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」解決方案挹注台灣市場規模持續成長，2023年將積極開拓大陸與越南上市櫃公司市場，助力營收獲利。

根據MIC預估，台灣資訊服務暨軟體業年產值至2024年將以10.1％年複合成長率（CAGR），達新台幣4,773億元市場規模，其中系統整合與資料處理占比更超過6成，顯見持續暢旺趨勢。

倍力資訊經銷代理包括Oracle、SAP、Cisco、Quest等全球品牌軟體產品作為穩健營運基礎，自行研發「智慧財務解決方案」更滿足國內上市櫃集團企業符應主管機關『公司治理3.0』要求，從2024年起應在年度終了後75日內公告前一年自結財務資訊，獨立快速產出剛性需求，貢獻整體獲利持續躍升。

倍力資訊持續布局高毛利自有產品利基市場，結合現已研發完成、符合法遵「碳管理平台-碳管家CarbonKeeper」解決方案，滿足高達20幾萬家國內上市櫃集團企業符合主管機關規範與國際供應鏈碳中和潛在客戶有效率進行組織碳盤查工作並發展永續營運目標，目前已建立多家專業顧問合作夥伴共同推展市場商機，並將在2023年貢獻營收，預計隨著自有產品營運規模持續擴大，帶動公司營收、獲利再攀峰。

同時公司聚焦越南2025年將全面實施VFRS準則（以IFRS為基礎）、近1,600家上市櫃公司陸續導入法遵財務合併報表剛性需求，倍力資訊以符合國際會計準則IFRS、已獲國內逾250家上市櫃公司客戶採用的「智慧財務解決方案」，具不須客製化、快速導入與競爭力價格等獨特優勢，擁有當地設立企業、集團子公司青睞採用的有利發展條件。此外，並已開發完成大陸適用的財務合併報表版本，目前已有2家大陸上市公司客戶採用，放眼大陸市場3,000多家上市櫃企業潛在客戶、且無類似技術性競品龐大商機，極具拓展潛力。