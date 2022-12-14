中油煉製事業部前執行長徐漢收賄案，橋頭地院12日開準備程序庭。王姓業者在通過8000多萬元新台幣的標案後，送徐漢200萬元紅包答謝，但徐漢竟然辯稱這只是過年收紅包，且他沒受過專業訓練，不懂採購，令承審法官笑了出來，還酸徐漢都當到執行長了。

徐漢涉貪，專案小組查出他共收賄2700萬元，但徐漢至今否認收賄。根據起訴書，王姓業者為了通過中油十二蒸餾工場換熱器標案，向徐漢請託，同時透過中油台北採購處的陳姓處長遊說，希望業者的公司能順利取得標案。

王姓業者在取得標案後，於農曆年前以送禮為名，將200萬元現金裝在水果禮盒內，到煉製事業部宿舍區執行長招待所外的區域交到徐漢手上。徐漢對此否認收賄，還說對此事沒有印象，他只是因為大林廠4件採購案已經延宕許久，所以才北上開會，趁機向總公司反映採購上的問題。

法官也提出質疑，認為徐漢身居要職，掌握簽核標案評選委員、學者名單內容，可以協助業者取得標案。徐漢對此僅解釋，他對採購不熟，也不熟悉相關法規，直到律師告訴他才知道自己這個權力。法官聽聞此言也不禁發笑，還酸徐漢都當到執行長了。