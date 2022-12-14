中信啦啦隊女神短今（胡馨儀）擁有甜美外型高挑身材及超兇E級曲線的她，吸引上萬粉絲追隨，日前她在社群上分享植髮成果，沒想到網友卻紛紛歪樓眼神直盯她那超深事業線，好身材一覽無遺。

短今日前在IG上發文分享她植髮九個月的心得「已經可以把瀏海全部收起來，自然的程度讓我充滿自信，拍照也變得零死角，走在路上～風吹來不用再遮遮掩掩了」然而，她隨文附上的性感美照卻意外讓網友歪樓。

照片中，可見短今綁著低馬尾，身穿深Ｖ白色洋裝，胸前超深事業線，圓潤胸型一覽無遺，照片曝光後，引起粉絲暴動「超漂亮、超美的、身材超苗條超可愛」、「短今好漂亮」、「漂亮女神」、「太美了」、「美到鏡子要破掉了」。

事實上，「短今」名字的由來是曾被朋友說過像韓劇《大長今》中的李英愛，而目前所屬中信啦啦隊「Passion Sisters」的她，被選為第5屆世界棒球經典賽啦啦隊員之一，將與樂天啦啦隊女神林襄一同為中華隊應援，不久前才因所屬球隊球員德保拉喜歡林襄，在應援影片上翻白眼向德保拉喊話：「不要一直看林襄」笑翻網友，如今兩人即將同台，讓粉絲非常期待。