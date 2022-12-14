台北市立委補選戰況激烈，國民黨參選人王鴻薇今（14）日錄製廣播節目時指出，兵役時長不該成為選舉操作，政府應該要想辦法處理兩岸情勢，而不是把這個責任推給年輕人。對此民進黨籍參選人吳怡農今上午受訪反酸，國民黨過去經常說兵役延長是票房毒藥，現在又變選舉操作，接著苦笑表達不解。

吳怡農今上午由準台北市議員顏若芳陪同前往中山區長春市場掃街，會前受訪在談及兵役延長，吳怡農表示，兵役制度改革是社會大眾的期待，因此強調全力支持兵役內容改革，同時適度延長兵役。

另王鴻薇批兵役延長成為選舉操作，吳怡農則表示，國民黨朋友們，經常說兵役延長是票房毒藥，自己這次提出支持兵役制度適度延長，以及全面改革訓練內容，又變成選舉考量、操作。吳強調，其實立委有責任講該講的話，也期待王議員提出他的立場。

另外吳怡農提出組織國土防衛部隊，也遭到國民黨文傳會副主委林家興批評不切實際，主管機關究竟是國防部、內政部還是哪個單位都講不清楚；而且當前國防預算吃緊，另立新軍資源不知道從哪裡來。

對此吳怡農表示，國防所有的規劃要從戰略開始，需要一份更完整的國家安全指導文件，有這樣的文件才有基礎依據，討論國家安全相關投資的優先順序，國土防衛部隊在自己心中對於嚇阻戰爭、維持和平的能力非常關鍵，如果大家同意，預算也要比照調整。