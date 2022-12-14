農委會主委陳吉仲說，12月8日至10日中國大陸海關總局沒有任何通知，直接把我們提出去規範的註冊所需要的申請件數，直接在網站上宣布暫停進口；他也指出，也因此國內的認知作戰非常嚴重。（游念育攝）

中國大陸近日無預警的禁止台灣大量食品進口，除了食品外，還有魚產品也被禁止，對此，農委會主委陳吉仲說，12月8日至10日中國大陸海關總局沒有任何通知，直接把我們提出去規範的註冊所需要的申請件數，直接在網站上宣布暫停進口；他也指出，也因此國內的認知作戰非常嚴重。

知名的糕餅店「佳德鳳梨酥」也受到波及，被要求要補件，但內容卻包含配方比例和成本，由於涉及公司機密，佳德鳳梨酥決定放棄補件，對此，陳吉仲表示，只要把申請書內容全部攤開給大家看，就知道哪些資料要填寫，會不會涉及相關配方和營業機密的問題非常清楚，也能公布水產品書面所需要的文件。

除了食品外，還有魚產品也被禁止，對此，陳吉仲說，12月8日至10日中國大陸海關總局沒有任何通知，直接把我們提出去規範的註冊所需要的申請件數，直接在網站上宣布暫停進口。

陳吉仲表示，業者跟政府都是在網站上看到才知道，因為這樣，國內的認知作戰非常嚴重，包含政府沒有作為，明明我們已經送了件數，還說沒有送，面對這樣問題，他在乎的是會不會影響到產業，會不會影響到水產品產業，不只是要把事實講清楚。

陳吉仲強調，總統和院長要求我們，針對受影響的水產品內、外銷加工措施，已經在周末跟屏東、高雄縣市政府、魷魚公會和養殖漁業等溝通好，也在昨天獲得行政院同意，近日就會全面啟動，確保這件事情農漁民不會受到影響。