入冬首波寒流將在周六抵達，一路冷到下周一，氣象專家賈新興表示這波寒流有3大特點，包括這是雨後的寒流體感會特別冷、周六傍晚至下周一中午前低溫時間長達3天，以及最冷時間點在周日清晨，台北低溫6度、苗栗以北空曠地區探6度以下。

賈新興指出，周四至周五水氣增多，其中周四彰化以北及宜花東有局部雨，周五擴大到全台有雨。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興今天在臉書指出，周四、五（15、16日）水氣增多，其中周四彰化以北及宜花東有局部雨，周五擴大到全台有雨。周六、日（17、18日）受寒流影響，太平山、北部高山、與合歡山都有機會降雪，周六白天中南部轉晴，新竹以北及宜花仍有雨，周日雨減少。

賈新興表示，這波寒流重點是低溫時間長，預估周日清晨台北低溫6度，苗栗以北及沿海空曠地區6度以下，周日、下周一（18、19日）中南部空曠地區夜間及清晨留意10度以下的低溫。

賈新興表示，接著下周一、二（19、20日）寒流逐漸減弱，宜花東沿海一帶有零星短暫雨，下周三至下周五（21至23日），北部及花東沿海一帶易有零星短暫雨。