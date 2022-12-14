國民黨台北市前議員羅智強帶領的「強團隊」開紅盤，今年九合一選舉參選台北市議員的30歲楊植斗、30歲雲林縣議員候選人陳芳盈、26歲台南市議員候選人蔡宗豪，三人全部高票當選，且都是年輕新血戰將，讓羅感動表示「成功不必在我。」此消息湧入破1.5萬個讚，大批網友甚感欣慰，呼籲藍營應多學習以促進世代交替。

羅智強昨（13）日在臉書發文，刊出他與楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪的大合照，三人都露出洋溢的笑容，對鏡頭比出「耶」、「讚」等手勢，場面相當熱絡。

羅智強寫道：「成功不必在我，看到年輕一代漸漸登上舞台，傳承理想、為民服務，甚慰。以楊植斗、陳芳盈、蔡宗豪為榮。」隨後更於留言區再度補充：「生活的目的，在增進人類全體之生活；生命的意義，在創造宇宙繼起之生命。」

此文湧入超過1.5萬個讚、近500則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「光你身為大安、文山區第一高票，卻自願放棄連任傳承給辦公室主任楊植斗，這點就非常令人欽佩。」「搬來台北的第一票就給了植斗。」「我真的是因為你推薦誰我才投誰的唷。」「這些新將都要感謝你。」「國民黨老人們應該多學學。」「藍營上下要多比照辦理，才能促進世代交替。」