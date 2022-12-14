獵殺黑熊影片流出，網友直批：沒人性。(摘自記者爆料網)

屏東地檢署日前緝獲在屏東霧台鄉隘寮北溪獵殺一級保育類野生動物台灣黑熊的獵人，並在住處冰箱中起獲臺灣黑熊及臺灣野山羊屍體各1具，檢察官訊後諭知20萬元交保候傳。近日在網路流出一段影片，有獵人以機車載著黑熊屍體直接騎乘於山路，網友看了直呼「沒人性」。

網路流傳影片長約16秒，畫面顯示有2組騎機車雙載民眾，其中一人拿著疑似獵槍，另紅色機車騎士與後座乘客中間還載一隻台灣黑熊，隨即傳來「我來拍一個好笑的，看下鏡頭，牠的頭怎麼朝那邊不屑呢？」態度輕浮且戲謔。

被稱為黑熊媽媽的屏科大教授黃美秀表示，陸續有臉友把這影片傳給我，霧台母熊被獵殺後光天化日下大辣辣地運下山的路上，大家有說有笑，並當街炫耀「戰利品」。

她說，從未想過這會出現在台灣街道上，看片者如我相當五味雜陳與不捨，一隻應該還在泌乳的母熊，這樣的行為應該沒有人可以認同，起碼在台灣。

極少數人的「違規」，包括違反原民傳統文化，及恐有違反買賣的現行法規，可能重挫長久以來累積的山林智慧與文化，以及眾人努力想做好保育瀕危物種的心力。黃美秀說，不認為大多數部落原住民的朋友會認同這樣的行為，部落耆老們應該更心痛。

黃美秀說，會出現這樣的畫面顯然是教育不夠，需要更多的理解、更多溝通、更多宣導、更多接地氣的社區和保育管理、更明白的法規、更確實的執法、更多的認真看待生命，大家都有責任去檢舉、擔任吹哨者，別讓一顆老鼠屎壞了一鍋粥。

檢警當天除在顏男住處冰箱中起獲臺灣黑熊及野山羊屍體，另外還有臺灣水鹿腳14支、水鹿頭標本1只及土製獵槍1把。流出影片的真實性檢方也已掌握，正在釐清中。