倍力資訊公司（6874）12月14日上櫃掛牌，每股掛牌價44.88元，櫃買中心上午9時舉辦倍力資訊公司「新股上櫃敲鑼」儀式，並邀請輔導其上櫃之證券承銷商-富邦證券，及簽證會計師共同與會。

倍力資訊公司主要從事資料庫及相關應用軟體之授權及顧問諮詢與維護服務，並自行開發銷售合併財務報表編製系統，2021年財報營業收入為11億6,472萬元，稅後純益為7,899萬元，每股稅後純益為6.27元。今年前三季財報營業收入為12億6,579萬元，稅後純益為5,611萬元，每股稅後純益為2.98元。