中國大陸無預警禁止我國多項食品進口，食藥署持續協助國內業者補件外，昨天同時公布最新邊境食品不合格名單，其中中國大陸有多項產品違規，做法被外界解讀「是對中方的反制」。對此，衛福部部長薛瑞元今上午回應「它就農藥超標，你還要讓它進來嗎？」

食藥署昨天公布邊境不合格名單多數是來自中國大陸的產品，包括半年來第20次不合格的「調味盒」、6項農藥超標的茉莉花，和農藥殘留的白蘿蔔等。食藥署北區管理局科長陳慶裕表示，中國大陸的食品容器已經被查出很多次違規，所以今年4月就開始做逐批查驗。

針對相關做法被外界解讀為是對中國大陸的「反制」，薛瑞元今上午出席立法院審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」在會前受訪時對此表示，「不是反制，它就農藥超標，你還要讓它進來嗎？」

對於中國大陸禁止台灣產品一事，薛瑞元表示，「我們對中國有很多在這件事上的反彈，也反映到WTO去，沒用啊！」

中國自2021年4月12日發布「進口食品境外生產企業註冊管理規定」，要求全世界所有輸銷中國大陸的食品生產、加工、貯存企業，自2022年1月1日起，皆須向中國海關總署申請註冊，但外界質疑，為何業者自行註冊比食藥署推薦註冊還多？難道食藥署把關不力？

薛瑞元也回應，哪些項目屬於自行註冊，哪些屬於推薦註冊，是由中國單方面決定，推薦註冊需要的文件比較多，食藥署是幫忙核對文件是否為中國大陸所需要的，至於為什麼不容易過，一直有請中方說明，但都沒得到好的回答。