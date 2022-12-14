台灣百和（9938）累計今年前11月合併營收154.31億元，年減8.46％，公布自結合併營業淨利逾25.79億元，年減31.6％，稅後純益14.94億元，年減21.3％，EPS 5.01元，低於去年同期的6.37元。

百和-KY（8404）自結累計前11月合併營收76.25億元，年減19.68％，加上合併營業淨利9.71億元，年減52.8％，稅後純益5.75億元，年減53.4％，EPS 1.82元，低於去年同期的3.92元。

台灣百和自結11月合併營收10.31億元，年減34.22％，合併營業淨利4,922萬元，稅後淨損844萬元，每股淨損0.03元。

台灣百和表示，若11月及累計前11月EPS，均不含房地產，11月EPS為0.01元，低於去年同期的0.63元，累計前11月EPS為4.84元，低於去年同期的5.37元。

百和-KY自結11月合併營收4.58億元，年減43.25％，合併營業淨損2,269萬元，稅後淨損6,529萬元，每股淨損0.21元。