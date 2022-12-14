台股加權指數14日開在14,557.56點，權王台積電（2330）開在472元，聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）及台塑四寶等權值股紛紛往上，惟生技股漲多回檔，多頭點火儲能、缺電題材及板卡族群，台股早盤上漲逾百點，企圖挑戰月線。

眾所矚目的11月消費者物價指數（CPI）年增率低於預期、引發聯準會（Fed）可能很快就會放緩升息行動的期待，但投資人依舊擔憂央行可能保持激進，使得美國四大指數開高後，漲幅逐漸收斂。

道瓊工業平均指數12月13日終場上漲0.3％（103.6點）、收34,108.64點，創12月2日以來收盤新高。

那斯達克指數上漲1.01％（113.08點）、收11,256.81點。費城半導體指數上漲1.52％（42.32點）、收2,821.53點。

元富投顧指出，美國11月消費者物價指數（CPI），以及核心物價指數，CPI由7.7％下降到7.3％，核心物價指數則由6.3％下降至6％，能源、醫療保險價格、核心商品價格，是造成11月CPI低於預期的關鍵。

市場認為，12月15日Fed升息2碼幾乎確定，美股止跌反彈，台股也有機會跟著反彈，2023年第一季美國經濟軟著陸，升息也將告一段落，美股則可能結束這次空頭修正，台股同樣可以在第四季～明年第一季落底，2023年下半年台股可樂觀看待，短線再攻15,000點關卡，需補足2,300～2,800億成交量，換手更穩健。