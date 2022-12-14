新北市教育局近期投入2.4億建置校園網路基礎建設，與3家有線電視業者合作，1年內完成全市310校2G光纖網路布建，不過卻被黨政人士質疑，為收割中央補助「生生用平板」的稻尾。對此，侯友宜回應，教育局推動智慧教室不遺餘力，光纖2G頻寬都是教育一環，有中央、地方和民間團體的攜手合作。

媒體報導，有黨政人士質疑，新北市「生生用平板」計畫平板數量高達11萬2000台，但中央補助新北，光是平板就補助8萬多台，新北市僅花一點錢就升級2G，卻大量宣傳政績，質疑侯友宜割中央稻尾，為總統大選鋪路。

侯友宜表示，新北市教育局4年來各方面表現優異，有100項全國創新，也拿到100項全國第一，教育是不斷創新改變，市府推動智慧教室不遺餘力，光纖2G頻寬都是教育一環，有中央、地方和民間團體的攜手合作，教育局帶著夢想創意，結合相對應力量，讓新北市教育更好，大家一起加油。

教育局長張明文說，校園光纖布置2G需要創意，新北市目前也是全國第一個校園網路頻寬最大的縣市，任何教育工作都需要中央地方一起合作，光纖設置需要結合民間有線電視系統，讓頻寬全面提升，也要結合民間資源，中央和地方合作，把基層學校設備做好。

張明文強調，全國實施生生用平板、班班有冷氣等政策，需要中央和地方共同努力，全面改善每所學校的教學和環境設備。