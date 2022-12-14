彰化5合1選舉結束，上月彰化地檢署掌握資深議員林茂明及樁腳涉嫌向選民賄選，並查扣4000元賄選金，13日檢方將林茂明拘提到案，訊後認為林有湮滅、勾串共犯或證人之虞，遭依違反選罷法，向法院聲請羈押禁見獲准。

選前彰化地檢署接獲買票行賄情資，檢察官姚玎霖指揮彰化警分局、彰化縣調站、刑事警察局偵六隊等，查獲林茂明的樁腳吳男和陳男涉嫌以500 元到1000元不等向選民行賄，樁腳吳男、陳男當時就遭檢方羈押禁見。

13日檢方見時機成熟，持核發拘票指揮彰化縣調查站將連任成功的林茂明拘提到案，經漏夜偵訊後，向法院聲請羈押禁見獲准。而除了林茂明當選人之外，彰檢查到公告當選者或團隊人員較明顯涉及賄選的還有超過40件，未來若查賄屬實都將被起訴，恐當選無效。

檢方表示，目前再查中的賄選案包括5名縣議員當選人、2名鄉鎮長當選人、17名鄉鎮民代表當選人和18名村里長當選人，將逐一檢視事證，證據到哪就辦到那裡，強調並非這些當選人都可能被判當選無效。