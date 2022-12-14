年度最後一樁書畫藝壇盛事「鑠古燦今—張大千書畫特展」，將於12月15日在淡江大學文錙藝術中心展出。本次展覽將呈現張大千各種精華之作集於一堂，面貌多元，其中更將呈現張大千為夫人徐雯波手繪於旗袍之荷花原作，為難得一見的珍貴作品。

淡江大學表示，本次展覽由校方與中華海峽兩岸文物交流促進會合作，由名書法家、淡江大學文錙藝術中心主任張炳煌擔任策展人，展出主要內容分有「萬里江山」—含潑墨畫之各式山水、「花顏靈動」—以花卉構圖為主之作品、「妙像莊嚴」—觀音佛祖神像、「慧定雅姿」—仕女人物、「氣象開張」—各式書法作品、「清風徐來」—扇子雅品書畫之作、「文房清供」—張大千自用之文房。呈現作品可謂張大千一生藝術生涯寫照。

張大千所繪之楊柳仕女圖。(淡江大學提供)

淡江大學提到，本次展覽將張大千畢生各種精華之作集於一堂，面貌多元，猶如一部繪畫史的縮影，將水墨畫開啟新局，展露無遺。

淡江大學特別強調，在展覽作品當中，特別亮眼的是張大千為夫人徐雯波手繪於旗袍之荷花原作，原物筆跡呈現於會場。旗袍為真絲素底衣料，手繪的荷葉及花朵均栩栩如生，令人驚艷，真是難得一見的珍貴作品。

淡江大學指出，12月15日開幕當天下午將舉行學術論壇，邀請台灣藝術大學書畫藝術學系教授黃華源、劉嘉成及淡江大學駐校藝藝術家袁金塔、沈禎擔任與談人，從張大千的山水創作特色、潑墨世界、書法表現、人物畫及時代意義等各角度進行論談。開放報名參加。

淡江大學說，經過精心布展的書畫特展．將從12月15日開幕後展至明年1月12日，地點在淡水淡江大學文錙藝術中心，展覽期間星期一至星期六上午9時至下午5時開館，星期天及1月2日休館，免費開放參觀。