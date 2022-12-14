半導體測試介面廠精測(6510)今（14）日宣布，已與美國半導體測試設備服務廠Cohu（NASDAQ: COHU）正式簽訂合作意向書，雙方擬定在半導體測試市場提供高階探針卡與測試介面解決方案達成合作協定。

5G和汽車先進駕駛輔助系統（ADAS）感測器的測試介面與儀器設備，由於晶片高頻與微小化的發展趨勢，正面臨嚴峻的高複雜測試挑戰。有鑑於此，精測將以先進的半導體測試介面技術，結合Cohu在毫米波（mmWave）射頻（RF）的探針頭及測試座技術。

精測表示，將與Cohu共同推出最佳化的統包測試介面解決方案，以降低客戶成本並縮短商品化時程。此外，兩家公司的研發及製造資源整合，將可實現速度性能大於60GHz的多晶測試介面量產。

雙方合作並將擴展至半導體測試用晶圓探針卡，以及封裝後的成品（FT）測試介面解決方案，為台灣和全球客戶提供高效能產品服務。Cohu亦將進一步推展精測微機電（MEMS）探針技術，以加速擴大至2027年達約36億美元的半導體探針卡市場發展。

精測黃水可總經理表示，精測運用先進測試介面製造和MEMS探針技術，於半導體測試介面市場提供彈性、結構完整的產品服務。透過整合Cohu的核心高頻射頻和熱管理功能技術，公司能大規模提供完整測試解決方案，以滿足客戶最具挑戰性的測試要求。

Cohu總裁兼執行長Luis Muller表示，5G和先進製程技術快速導入，增加對高效能、高經濟效益解決方案的需求。很高興能與精測合作，並利用2家公司的優勢為我們的客戶提供更大價值。