永續為全球企業關注的重要議題，星展集團近年來積極推動永續。為了進一步了解中小企業的永續策略，近日發布「中小企業領袖永續觀點大調查」，結果發現在台灣，77%的中小企業將永續視為其策略重點，低於亞洲平均83%；另外61%的中小企業認為在落實社會責任與獲利之間取得平衡，是其推動永續最大的挑戰，更有超過一半（57%）的企業主認為難以評估企業投資ESG的報酬率，及取得企業內部認同與支持（56%）。

星展集團與彭博社（Bloomberg）所發布的「中小企業領袖永續觀點大調查」，針對亞洲重要市場，包含新加坡、印度、香港、台灣、印尼、中國等地，訪談超過800位中小企業負責人。對台灣中小企業來說，在落實ESG（75%）及衡量、揭露其表現（70%）等方面最需要專業協助，其次則是法規遵循和政策（57%）及資金支持（53%）。

星展銀行（台灣）總經理林鑫川指出，中小企業是亞洲眾多經濟體的支柱，不僅為市場提供重要的就業機會，亦為該地區生產總值作出重大貢獻，在台灣更是如此。作為最接地氣的外商銀行，星展銀行（台灣）長期耕耘中小企業業務，截至2022年10月，星展銀行（台灣）中小企業業務放款餘額達新台幣288.1億元，位居各大外商銀行之首，佔所有外商銀行放款總額約46%。

此外星展銀行（台灣）持續提供創新的永續金融產品與服務，如針對企業客戶首創推出永續連結貸款及新台幣綠色定期存款等，協助客戶攜手落實永續。另外考量許多中小企業希望啟動永續轉型卻缺乏必要資源，因此今年星展基金會特別推出「星展中小企業獎勵金計劃」，鼓勵中小企業轉型為兼具獲利和正面影響力的企業。除了獎勵金外，星展銀行也將善用永續金融解決方案、永續生態系統及諮詢服務，幫助具潛力的獲獎者加快轉型速度。

此次調查中發現，在台灣，儘管77% 的中小企業負責人將永續視為策略重點，低於亞洲平均（83%），不過在此同時許多台灣中小企業已展開實際行動，目前已提撥20%的預算推動永續行動，為亞洲國家中第二高，略低於中國及香港的21%，並將在未來1~3年內，再增加10%的預算，積極實踐企業永續責任。