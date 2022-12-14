今年下半年尚未推出新作的網龍(3083)，自製研發三國MMO回合制手遊新作《吞食天地 多元宇宙》預定12月21日上市，瞄準寒假及過年紅包商機。

網龍今年前3季虧損0.11億元，每股小虧0.13元，前11月累計營收3.4億元，年增7.9％。前3季遊戲主要來自於自製研發手遊新作《天子傳奇S》以及IP授權真好玩開發製作的全新手遊《吞食天地3：放置版》。

預計下周推出的《吞食天地 多元宇宙》是以網龍自有IP所開發，首次打破次元障壁，集可愛與實力於一身的巴豆妖武將正式穿越時空加入吞食世界，該產品優化經典遊戲內容，並加入武將靈魂系統、跨服拍賣場等全新玩法。

挖礦系統也是遊戲中一個非常重要的功能，可以在任何地方開挖並獲得全新的「吞食幣」。「吞食幣」不僅能用於網上交易平台「宇宙市集」與其他玩家進行交易，亦能夠用來強化遊戲內全新的道具。網龍指出，《吞食天地 多元宇宙》最大的特色之一，就是擁有專屬的官方網上交易平台「宇宙市集」，玩家可以將遊戲內道具裝備等上架販賣來賺取第一桶金，更重要的是宇宙市集開放跨服交易，打破過往只能單服交易的限制，建立正向循環的遊戲經濟生態。