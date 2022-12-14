特殊學名藥廠美時(1795)董事會通過以美金6,200萬購買禮來公司(Eli Lilly and Company)旗下肺癌用藥領導品牌產品Alimta(Pemetrexed)在台灣市場的相關資產，待雙方協議中交割條件達成後，就會接手Alimta在台灣市場的銷售業務。

Alimta的適應症為非小細胞肺癌(NSCLC)和惡性間皮細胞瘤（MPM）的治療，並為非小細胞肺癌治療療程中、具有高度品牌忠誠度的一線藥物。根據IQVIA的市場數據，截至2021年12月底之前12個月的市場銷售總額約為美金4,800萬元，而其主要通路為台灣大型醫院和醫學中心。

Alimta(Pemetrexed)在台灣市場的相關資產，包括100mg及500mg等劑量的商標、藥證及相關製程技術，交易金額為美金6,200萬元。根據交易協議，待雙方協議中之交割條件達成後，美時將即刻接手Alimta在台灣市場的銷售業務。