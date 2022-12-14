國民黨台北市第三區立委參選人王鴻薇（見圖），14日上黃揚明主持的POP Radio廣播節目，談到許多選民支持她感動落淚。（陳俊吉攝）

國民黨台北市第三區立委參選人王鴻薇（見圖），14日上黃揚明主持的POP Radio廣播節目專訪。（陳俊吉攝）

台北市立委補選戰況激烈，國民黨參選人王鴻薇今（14）錄製廣播節目時再提核二、核三延役，並強調2025非核家園註定跳票，對此民進黨籍參選人吳怡農今表示，非核家園最重要是核廢料的處理，希望王鴻薇能提出更具體方案，給新北市交代也給台北市選民交代。

吳怡農今上午由準台北市議員顏若芳陪同前往中山區長春市場掃街，會前受訪表示，非核家園這個目標，最核心問題就是核廢料處理，王鴻薇既然提出核二、核三的延役， 對於核廢料的處理，核能安全這兩個核電發展基本條件，也希望她提出更具體方案，給新北市交代也給台北市選民交代。

另交通部長王國材認為松山機場遷建議題不只要從都市發展考量，還有諸多因素如交通、國防、離島醫療等角度，須進行深入討論；對此王鴻薇也大酸，連交通部長也提出很多疑慮，「不知道王國材是不是我的發言人」。

吳怡農今被問及此事，笑稱王國材是是交通部長，松機的主管機關，王鴻薇的言論無非是更多口水，完全沒有建設性。

而對於王鴻薇今在廣播節目哽咽稱自己背著落跑重擔，吳怡農則笑著表示，那自己就盡全力讓她留在市議會。不過退役少將于北辰昨也警示吳怡農，王鴻薇並非當年的蔣萬安，戰法絕對不是翩翩君子，是出了名的有攻擊性。吳怡農繼續堅持不攻擊方式可能會輸。

吳怡農則表示，自己非常明確給選民承諾，要打正向乾淨的選舉，希望選民看到民主文化可以更好，不需要靠抹黑操作，不需要靠仇恨，也希望1月8日選民一起支持乾淨正向選舉。