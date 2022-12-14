2022卡達世界盃足球賽18日登場的冠軍賽，無論是哪支隊伍對上阿根廷，現在都有個壞消息要消化，那就是明星球員梅西（Lionel Messi）現在有個最佳搭檔阿爾瓦雷茲。

法新社報導，衛冕軍法國明天將在另一場4強賽迎戰摩洛哥，當他們今天在飯店裡看著阿爾瓦雷茲（Julian Alvarez）攻進兩球，助阿根廷在4強賽以3比0氣走克羅埃西亞時，他們一定陷入沉思。

梅西靠著12碼罰球先馳得點不久後，阿爾瓦雷茲接力撕裂克羅埃西亞防線，從阿根廷半場帶球進攻射門，取得2比0領先。

下半場，披著9號球衣的阿爾瓦雷茲再立功。梅西沿右路邊線帶球突破至對方禁區，妙傳阿爾瓦雷茲，阿爾瓦雷茲再度起腳射門破網，為阿根廷取得冠軍賽門票。

這位22歲效力於英超俱樂部曼城（Manchester City）的前鋒現在在世界盃攻進4球，僅比進球王梅西與法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappe）少1球。

阿爾瓦雷茲今天穿著阿根廷知名的淺藍色與白色條紋球衣度過他最美好的一晚。他賽後說：「這是我們應得的，我們今天踢得很棒。我們晉級決賽，這是我們想要的，現在我們需要好好休息一下，希望星期天有一場精彩的比賽。」

他又說：「我對我自己還有球隊都感到開心。我們很滿意我們的戰術。我們是靠實力踢進決賽。這是我們想要的結果。」

阿根廷總教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）在挑選先發名單時，一開始偏好效力國際米蘭（Inter Milan）的馬蒂內茲（Lautaro Martinez），阿爾瓦雷茲最後是靠著極力表現才擠進正選名單。

阿根廷在小組賽首戰以1比2爆冷敗給沙烏地阿拉伯，以及接著以2比0擊敗墨西哥時，阿爾瓦雷茲都坐板凳。

他是在阿根廷以2比0踢走波蘭的那場比賽才首度先發，當時他為球隊攻進第2球，讓阿根廷取得16強賽門票，自那之後，阿爾瓦雷茲成為固定的先發球員。

16強賽，阿爾瓦雷茲替球隊攻進關鍵的第2球，助阿根廷以2比1擊敗澳洲，之後在8強賽又對荷蘭構成許多挑戰。

除了今天臨危不亂攻進了兩球，阿爾瓦雷茲無論是否持球都賣力奔跑，撕裂了克羅埃西亞的防線。

阿根廷教頭斯卡洛尼對阿爾瓦雷茲的表現讚譽有加。 他說：「朱利安（阿爾瓦雷茲的名字）踢得很好，不只是因為他進球，而且他還很努力地協助防守，看管他們的3名中場球員。」

「在他這個年紀，想要征服整個世界是很正常的事。他是會使命必達的男孩。」

1986年世界盃，阿根廷足球傳奇馬拉度納（Diego Maradona）有瓦達納（Jorge Valdano）當他的前鋒時，為國家隊攻進了4球，現在梅西也找到他的最佳搭檔。