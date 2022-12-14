中印軍隊9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突，據信雙方上演肉搏戰，武器包括石塊及棍棒，由於雙方是在山峰上爆發衝突，部分士兵摔下後撞上岩石受傷。另外印度媒體也公布解放軍在邊界建造村莊、鋪路的衛星畫面。

印度軍隊與中國大陸解放軍9日在印度北邊的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）邊界地帶爆發流血衝突。

中印軍隊9日在阿魯納查省達旺（Tawang）地區的「中印實際控制線」（Line of Actual Control）附近爆發衝突，中國大陸解放軍西部戰區發言人龍紹華昨（13）日指出，西部戰區邊防部隊在實際控制線中方一側進行例行巡邏時遭到印軍非法越線攔阻，後續兩軍脫離接觸，大陸外交部發言人汪文斌稱目前中印邊境局勢總體平穩；印度國防部則證實雙方在邊境爆發小衝突，造成兩軍都有人員受傷，稱印軍防止解放軍進入領土。

外媒引述印度方面的消息人士透露更多衝突細節，一名印度軍方消息人士告訴路透社，雙方巡邏隊在當地一座山峰面對面交鋒，並且爆發肉搏戰，一些士兵摔下來後跌落在岩石上受傷。另外2名消息人士則指約有6名印度士兵受到輕傷。

印度國際亞洲新聞社（ANI）則引述消息人士指出，印度陸軍中一共有3個單位的士兵參與了9日的肉搏戰，其中一個單位原本要調離當地、由另一個單位輪替駐守，不過解放軍正巧在2個輪替單位都在的那一天與印軍發生衝突。

消息人士指出，解放軍約有超過300人，他們配備棍棒、木棍及其他裝備前來，並且朝印軍陣地投擲石塊，不過遭到印度士兵反擊，並且被逼退回實際控制線另一側。

消息人士也透露，解放軍出擊時，中方無人機就在上空拍攝整起衝突。

此外，印度《經濟時報》（The Economic Times）13日也引述印度軍方消息人士指出，中國大陸在接壤阿魯納查省達旺地區的邊界地帶建造村莊，衛星畫面也拍攝到解放軍在中方一側鋪設了一條道路。

Satellite images show China has built villages, road near border in Arunachal Pradesh: Indian Army sources All #Defence #news and #updates: https://t.co/MRkaJarm2n https://t.co/z6hN1uqN4s — ET Defence (@ETDefence) December 13, 2022

報導指出9日的衝突發生在海拔1萬7000英呎（約5181公尺）高的山峰，據信解放軍一直以來試圖控制這座高山。這座山峰居高臨下，能夠提供邊界兩側絕佳視野，不過印度陸軍消息人士強調，印度牢牢控制住這座山峰。