大陸與香港金融市場互聯互通再進一步，港交所13日宣佈旗下證券市場即將推出「港幣－人民幣雙櫃台模式」（簡稱雙櫃台模式）及雙櫃台莊家機制，進一步支持人民幣櫃台在香港上市、交易及結算。待監管機構批准及市場準備就緒後，各項新措施的登記程式預計可於2023年上半年開始推行。

根據港交所聞文件顯示，港幣－人民幣雙櫃台交易安排將大致遵循現有股票代碼分配計畫，即港幣櫃台的股票代碼以「0」開始的5位數字；人民幣櫃台則是以代碼「8」開始的5位數字。兩者櫃台股票代碼的最後四位數將相同，其中人民幣櫃台的股票簡稱將尾碼「-R」。

根據《證券時報》引述港交所公告，同時推出「港幣-人民幣雙櫃台模式」以及雙櫃台莊家機制的目的，主要是提升股票流動性並收窄兩個櫃台之間的價差。

如何理解港交所推出新機制？實際上，雙櫃台模式主要是指同一個上市公司可以用港幣計價也可用人民幣計價，讓投資人可選用港幣或人民幣購買某檔股票，從而減少因匯率波動帶來的匯兌損失。

至於「雙櫃台莊家機制」，則可理解為莊家通過人民幣、港幣兩種選擇，不停買賣同一檔股票。換句話說可以採取港幣買入、人民幣賣出，進而為股票提供流動性和進行套利。