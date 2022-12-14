根據yes123求職網調查發現，高達八成（79.8%）的上班族透露，在10月13日全面性「邊境解封」後，開始有「找工作的計畫」，加上再過一個多月就是農曆春節，面對年後轉職潮來臨，這些求職者在轉職過程中，最在意哪些條件呢？

尤其轉職這件事，如何讓工作越換越好、讓路越走越寬廣？這些條件不得不在意！今天《DailyView網路溫度計》進一步透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統調查，調查4大轉職討論度最高的條件，一起來看看跟你的轉職條件是否吻合！

1.是能否談到更好的薪水 聲量2,939筆

據yes123求職網調查，多數人想跳槽的主因，都是不滿於薪資現狀，而網路上最多人討論的也是在於轉職能不能談到更好的薪水：「我自己給自己的底線，每換一份工作我一定要至少5％~10%的薪水漲幅」、「在台灣的話，真的靠跳槽才能薪水成長」、「離職轉離開人生的新跑道，薪水水漲船高一些」，認為原工作的薪水已達天花板，加上無法應付生活開銷，都必須靠轉職，才能換得更好的職場生活。

雖然說現在高薪職缺以科技業、半導體產業含金量最高，文組則以金融業為指標，但其實坊間仍有不少企業默默給予高薪資、高福利，像是國內房仲龍頭信義房屋，針對第一線房仲業務薪資部分，不僅提供前六個月保障月薪五萬，更首創30天工作鑑賞期，期滿覺得不適合想轉職，再加發轉職金5萬元。轉正後，每月除了有底薪、團體獎金與個人獎金，績優同仁更享有出國旅遊獎勵，還有留任獎勵金從25萬到上百萬。

2.希望職場溝通無障礙 聲量2,293筆

工作久了就會知道，有時候累的不全是工作內容，而是人際溝通才是讓人心累的主因！不管是同組同事還是跨部門，只要有人的地方，就會產生「溝通」問題，因此，轉職自然會希望換工作換到一個能和主管、同事交好的職場環境，而且彼此最好能用「有效溝通」來達成職場目標，才能好好工作啊！

對此，網友在分享轉職經驗時都會提到：「拿到offer，考量的點：主管感覺比較不好溝通」、「找到第二份工作，主管同事好相處、工作內容也很喜歡」、「現在衡量過後，挑個主管好、工時短的」、「遇過更沒邏輯思維的老闆／主管，領導方式一團亂」，可見職場溝通有多重要。

3.有無提供完善員工培訓計畫 聲量2,002筆

「轉職是為了『追求』，並不是追求某個特定目標，而是『方向』和『價值』」By 朴建鎬，面對轉職這件事，有不少人是因在原工作上，認為繼續待下去會學不到任何東西，會逐漸對工作失去熱情，且能力也會停滯不前，為了追求更好的職涯發展，才會選擇換工作。

網友在面臨轉職職缺選擇時，也都會將教育訓練列入考量：「職位什麼都好，但求有教育訓練體制完整的公司」、「拿到offer，考量的點：沒有教育訓練，只有交接」、「對於港商的薪水很心動，但工程師團隊制度看起來不是很完善、怕沒有系統性的學習」，那是因為新工作意味著全新領域，自然會希望新公司具備完善培訓體制，能幫助自己職涯更向上發展，並發揮自我價值。

4. 有智能辦公設備 聲量520筆

工作講究效率，最討厭工作時得花費大量時間去跟舊電腦、就系統對抗，因此，許多人轉職時，也會特別注重公司企業是否「數位化」這件事，像是電腦設備、軟體備好備滿外，採用人臉辨識打卡、導入電子化（無紙化）流程、網路不卡超順暢等，能讓員工聰明作業，是現今不少企業正在努力的方向。

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網友也紛紛分享自身公司有無數位化經驗：「我們公司可以不脫口罩人臉辨識打卡」、「考勤門禁整合人臉很方便的，不用掛狗牌了」、「我2017剛到職某記憶體廠時，電腦是2006年的E6300，撐了一年半才換掉，換之前每天工作都很『心』苦」、「會用爛系統的公司通常有一堆其他的問題，會因此而離職，系統只是冰山一角」。