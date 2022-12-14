百萬YouTuber理科太太（陳映彤）近日因推出「諮商筆記」線上課程，掀起爭議風波，遭到不少心理界專業人士反彈，質疑涉及醫療行為。雖然她強調課程內容沒有諮商實務，只是分享自己的經歷，但仍有不少網友抨擊是「偷換概念，假諮商，真斂財」、「理虧太太」。

▲理科太太位於網路溫度計YouTuber口碑排行榜第34名。 image source：YouTuber口碑排名 (分析區間： 2022/09/13~2022/12/11）

理科太太宣布課程改名

對此，今（12）日稍早在臉書轉發作家吳淡如力挺她的貼文，並宣布課程將改名「感謝淡如姐幫後輩說話，也感謝淡如姐幫我想了『療癒人生，改變自己』的新標題」，自嘲課程名字得不好，鬧出一連串風波，「被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。」不過實際到Hahow好學校官網查看，目前「理科太太的諮商筆記」課程名稱仍尚未更改。

理科太太全文：

感謝淡如姐幫後輩說話，也感謝淡如姐幫我想了“療癒人生，改變自己”的新標題

淡如姐說我的課程名字取的不好記，我想我還真是取的不好。“我的諮商筆記”，很直白的就是我在諮商時的筆記。無奈被有心人士在全沒看過內容的情況下，斷定我要用課程來幫人諮商。

有看我的影片、或稍微有做功課會知道，我一直在做的事，就是鼓勵大家勇敢踏入諮商。慶幸的是透過這次風波，現在大家都更知道，沒有任何文字或影片可以替代心理師幫人諮商。