台灣男星炎亞綸出道以來用歌手、主持人、演員、企業家等身份跨足演藝圈多項領域，近期在《嗨！營業中》表現也備受外界關注，喜歡在社群發表評論的他，藉「下雨地震說」成為網路另類地質學專家，近日他也因為無法在新聞臉書貼文下方留言，憤而跑到臉書創辦人馬克祖克柏（Mark Zuckerberg）頁面留下長串英文留言，事情曝光後也引發粉絲討論。

image source:《DailyView網路溫度計》人氣歌手網路口碑排行（2022/09/14~2022/12/12）

▲炎亞綸位居網路溫度計的人氣歌手網路口碑排行榜第8名。

炎亞綸爆自己無法留言！怒喊：色情廣告不禁，禁我？

炎亞綸11日下午先是在臉書抱怨「無法在別人的頁面留言了，厲害了」，透露在其中一篇新聞粉專看到「FB過氣剩老人在用？」為題的文章，炎亞綸先是留言「好好奇這種新聞不斷報導的意義是什麼？意圖使大家對立？這種新聞毫無存在意義，還是你們別用臉書發新聞」，沒想到卻突然被禁止留言，讓炎亞綸生氣回應，「下面一堆色情廣告不禁，禁我？」，指出該則貼文是故意引導大家去使用小紅書跟抖音，以便餵食偏差資訊，「製造對立，不查實，不能提出質疑？」、「如果抄抄網路文就可以做媒體，好像我們自己抄抄寫寫也可以耶」。

回應太頻繁？小編親上火線回應：無封鎖任何非色情留言

貼文曝光後不僅釣出謝和弦留言，「怕十大傑出留言，哈們」，許多網友也提出被噤聲可能原因，「通常一天內可以恢復...我之前也是回太多...就被禁止了」、「笑死，你留太多了啦」、「因為太頻繁留言嗎？」，也有網友分享「我只是回覆自己粉絲頁一個po文裡的留言，回太快就被鎖兩天，結果不能回覆自己粉專內的留言，卻可以在別人粉專那裡回覆留言」。事後該新聞粉專小編也回應，「祖大人克柏，您看到了沒？」、「過氣不是我說的」、「小編這則並沒有封鎖任何非色情的留言喔」。

炎亞綸英文狂嗆祖克柏！批假帳號問題：你真的關心你的用戶？

後來炎亞綸隨即到祖克柏的貼文用英文留言，「關於您的營運團隊經營臉書方式有很多問題，不僅大量色情商業廣告尚未處理，還有很多假帳號攻擊我們檢舉的帳號，這些狀況持續好幾年，然後我個人只是想和粉絲聊天，卻因為毫無理由遭到停權？你真的關心你的用戶嗎？」