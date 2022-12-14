九合一選舉落幕，民進黨大敗，蔡英文總統請辭黨主席，為此民進黨自12日至16日辦理補選登記，副總統賴清德宣布要競選黨主席，對此，桃園市長鄭文燦表示，會給予祝福和協助，盼能透過黨主席改選讓黨形成新隊形。另談及外傳鄭文燦明年將接任行政院長，他僅回應，尊重各種不同的評論。

鄭文燦說，黨主席登記從12日到16日，賴清德已經決定要參選黨主席，不只會給他祝福也會給他協助，希望能調整黨的團隊因應新挑戰。2024年的總統大選是非常關鍵的選舉，會關係到執政路線能否繼續，也關係到台灣未來的發展，因此期盼能透過黨主席的改選，讓黨的團隊形成新的隊形，最重要是要保持整個黨的團結、面對問題的誠懇度，以及開創新局的能力。

民進黨大敗後成立「2022大選檢討小組」，其召集人為桃園市長鄭文燦，他表示，昨天檢討了約30個議題，包括提名的時程較短、執政的成績跟人民的感受有一段距離、假訊息的短影片在社群媒體上傳播卻無法有效澄清，造成許多形象或者是資訊被扭曲等，不僅如此，還有因為防疫、通膨、兵役等問題，讓年輕人對於現況採取不投票的態度，或者是沒有投給執政黨，這30幾個原因會再進一步彙整成報告，而今天還會有百工百業的座談會，也會聽取社會各種不同團體的看法。

針對今天是否會討論赴大陸的商品登記問題，鄭文燦說，貿易的障礙來自對岸，我們會盡力消除可能的障礙，讓兩岸經貿往來回到正常的軌道，台灣該做的都會做好，但是如果這個刻意製造的路障是來自對岸，這部分就涉及到政治操作，希望還是能夠讓兩岸經貿往來正常化、制度化，如果有爭議也是要透過機制來解決，而不是片面決定。