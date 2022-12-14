民進黨台北市立委補選參選人吳怡農拋松山機場遷移政見，除民進黨澎湖立委立委楊曜反對，交通部長王國材昨也稱有諸多因素要考慮，要深思熟慮溝通討論。國民黨立委補選參選人王鴻薇今受訪時表示，王國材提出的疑慮就是她的疑慮，反酸吳怡農「會不會認為王國材是我的發言人」、「難道吳怡農也覺得楊曜、王國材是在攻擊她嗎」。

針對遷移松機影響離島護送問題，恐耽誤就醫無法到台北醫院，吳怡農昨認為，目前有很多醫院已經有直升機的停機坪，比如說亞東醫院、雙和醫院，現在要認真討論松機遷移，就要有個共通的原則，就是松機遷移不能夠犧牲到目前的服務品質，若有這共識，那方法到處都有，有8年時間好好規畫，確保離島居民及旅客權益不會受到傷害。

王鴻薇今說，目前有很多醫院沒有停機坪，不曉得是不是要為了吳怡農，這些醫院要重新找空間做停機坪，而楊曜、王國材也針對松機遷移提出相關看法，仔細看王國材的說法之後，覺得他提出來的很多疑慮就是自己的疑慮，因此酸吳「不曉得吳怡農會不會也認為王國材是我的發言人？」

王鴻薇認為，這件事情經過大家各方討論很好，因為有些部分推動很困難、窒礙難行，而未來會有什麼樣的辦法去解決，大家一定要有一個非常健康的心態，但當她對於桃機遷移的國安層次，也就是軍用機場的部分，最近提出來許多問題，但吳怡農卻覺得她空洞、或是在攻擊，讓她不禁反問，當吳怡農看到楊曜反對，王國材也認為是要深思熟慮，難道也覺得兩人是在攻擊嗎？