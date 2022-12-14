數位發展部長唐鳳藉蚵仔麵線推廣「台灣雲市集服務」遭批評，數發部回應未來將持續深化不同產業別轉型需求。國民黨立委洪孟楷今再批，數發部聲明通篇辯解，抓不到引起民怨重點，比天龍還天龍的思維，就是執政的傲慢。
洪孟楷表示，近期國內包括國人個資外洩、詐騙橫行、駭客攻擊等資安問題頻傳，不見數發部積極作為，卻在宣導民間早就運作的點餐服務，數發部成立時想做的事很豐滿，但實際作為卻很骨感，對得起手握的百億人民納稅錢？
數發部聲明強調麵線貼文是在推廣「台灣雲市集」服務，並稱「自110年7月開站至111年11月底，已協助3.7萬家企業轉型上雲」。
洪孟楷質疑，數發部是111年8月才掛牌，台灣雲市集在數發部還沒成立前就已在運作，由經濟部中小企業處負責，所以3.7萬家業者使用跟數發部沒太多直接關係，拿前人的數字來美化政績，不就更證明有沒有數發部其實差異並不大。
「管你部長想吃什麼麵線」，洪孟楷說，國人要看的是解決問題的能力和決心，數發部粉專難得破千討論和點讚的文章，竟是這種負面新聞；現在政府從上到下硬凹成性、不知反省的態度，也是國人最無法接受的回應。
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