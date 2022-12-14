大陸24歲女星趙露思，擁有甜美外型與清新氣質，日前與丁禹兮合演《傳聞中的陳芊芊》爆紅後，近期又與吳磊合作《星漢燦爛·月升滄海》再度衝上熱搜，演藝事業創下新高峰，星路一片看好。而近日開拍全新古裝大戲《神隱》的她，被粉絲捕捉到在戲中的白髮新造型，立即引發大批網友關注。

大陸全新古裝大戲《神隱》是《千古玦塵》的系列續作，找來了趙露思、王安宇、李昀銳等人聯合演出，日前官方正式宣布開機，目前正在橫店如火如荼的拍攝當中。而近日有民眾目擊劇組正在拍攝的過程，趙露思在劇中的白髮造型也因此曝光，而先前網路上就曾曝光不少她在劇中的古裝扮相，令網友看到後都忍不住大讚她此次的造型仙氣十足，也意外讓新戲未上映就引發話題。

另外，趙露思的工作室日前也在網路上公開了她與愛犬的合照，當時的她只穿著一件紫色的禮服，優雅的在單純背景前，展現優雅的姿勢與完美體態，同樣電得粉絲直呼「露思真的美」、「好美啊」、「好美好優雅」、「老婆好美呀」、「是公主吧」、「美寶」、「下次把所有毛孩都帶過來拍寫真吧」、「露思真的就是我永遠的光啊」、「寶啊，稍微有點姿色就行了，倒不必美得如此滿分」、「露思真是美到我心坎裡」再度獲得大批網友的讚賞。