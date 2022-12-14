VGA拉貨動能延續，且伺服器新平台產品開始出貨，雙鴻(3324)表示，明年第1季營運可望與今年第4季相近，明年營收可望較今年雙位數成長，在外資買超下，雙鴻今天盤中股價強勢走高，為今年9月22日以來新高。

儘管遭逢NB及VGA客戶庫存調整，受惠於商務及電競NB需求穩定，且伺服器市佔率提升，加上新台幣兌美元貶值挹注，雙鴻今年前3季每股盈餘達12.31元，累計前11月合併營收為127.05億元，年減0.27%，在VGA新品拉貨動能挹注下，雙鴻預估，今年第4季可望優於第3季。

在伺服器方面，今年前10月伺服器產品佔雙鴻營收比重達22%，其中第3季佔比更攀升至25%，雙鴻預估，今年伺服器產品較去年成長40%，明年在Intel及AMD新平台推動下，預估伺服器還是有30%到40%的成長，佔營收比重可望達30%。

展望明年第1季，雙鴻表示，明年第1季營運可望與今年第4季相近。

雙鴻董事長林育申在日前法說會表示，散熱是不錯的生意，每年量價都在上揚，明年營收可望較今年雙位數成長，毛利率可望優於今年。