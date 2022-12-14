英國央行(BoE)周二提出警告，由於較高的通膨和借貸成本上升，將給家庭和企業帶來「巨大壓力」，但也表示，這些家庭和企業已經比全球金融危機之時更具韌性。
英國央行此前曾指出，英國正進入一個漫長的衰退，通膨處於41年新高，過去一年裡利率大幅上升；政府人士預測，英國生活水準將遭遇創紀錄的壓縮。
英國央行在最新的半年一度報告中說，實質所得的下降，抵押貸款成本的上升，以及失業率的升高，都會給家庭財務造成巨大的壓力。
到2023年，有400萬個家庭可能面臨較高的抵押貸款償還，平均每筆貸款的月支付將升到1000至750英鎊，相當於稅前收入的17%。央行補充說，將有2.4%的家庭會發現，自己無法負擔抵押貸款的償還。
但是此一比例，相較2008年全球金融風暴時期和90年代初的衰退時期為稍低，部分原因為更多家庭實施了固定利率抵押貸款，且貸款的監管也較之前嚴格。
英國央行還警告，全球金融風險明顯加大，「包括能源價格在內的物價急劇上漲、金融環境趨向緊縮、以及成長和失業前景惡化，將繼續拖累全球家庭、企業和政府在債務上的承受能力」。
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