國民黨台北市議員徐巧芯、徐弘庭接連表態，將挑戰選區黨籍資深立委費鴻泰、賴士葆，北市議員鍾沛君、游淑慧也肯定「世代交替」。對此，資深媒體人韋安今(14)日針對此議題發了數篇文章，他除了認為國民黨要生存強大，必須要透過世代交替，讓強者出現外，他也點名游淑慧應出面跟民進黨立委高嘉瑜PK，「這樣才有看點，和新世代氣息」。

針對徐巧芯、徐弘庭提出「世代交替」，韋安今日在臉書直言「有什麼大不了？」他認為，若連內部公平競爭都排斥，又如何跟外部競爭。韋安表示，自體「新陳代謝」可以促進政黨的活力和生命力，否則就會被外部的力量侵蝕消滅。國民黨要生存強大，必須要透過世代交替，讓強者出現，不僅區域立委更有競爭力，也連帶讓政黨票增長，有更多席次不分區立委，「否則只會繼續要死不活地消沉下去」。

韋安也提到，高嘉瑜是內湖、南港高人氣立委，上次贏過競選連任的李彥秀，他認為，或許應該讓游淑慧出面來跟高嘉瑜PK一下，這樣才有看點，和新世代氣息。

對此，費鴻泰表示，要徐巧芯「為黨多做點事」，賴士葆則說「歡迎挑戰」，國民黨立院黨團總召曾銘宗13日被問到此事則強調，誰能選得贏誰就選，但卻反問「拜登幾歲你知道嗎？」力挺資深同僚。