巨大（9921）集團延票事件爆發後，股價在連續重挫2天之後，在銀行團發聲力挺債信無虞下，今（14）日開盤即出現買盤，股價最高來到210.5元，漲幅約2%；不過，隨後由紅翻黑，目前在平盤與小漲之間來回游移，短短不到半小時，成交量已近1,300張。

而自行車類股的美利達（9914）、愛地雅（8933）、明係（6804）等，目前開出紅盤。

隨著金管會與行庫高層昨日發聲力挺巨大，強調巨大已對債權銀行解釋，因為收到下游廠商申請帳款延期，才會同步向供應商也要求展延票期、共體時艱，債信並無疑慮。

此外，巨大集團同時發出聲明澄清強調，目前現金與銀行額度充足無虞，營運資金正常，預估明年上半年可逐步回歸正常庫存。且於今年6月與11月24日，分別完成可轉換公司債40億元與現金增資27.5億元，在優先償還銀行借款後，目前現金與銀行額度仍充足無虞。