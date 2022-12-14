歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）先前表示，俄羅斯利用虛假信息將其卑劣行為歸咎於他人，正在剝奪非洲、中東和亞洲等脆弱國家獲得食物的重要途徑，然而聯合國的數據顯示，俄羅斯所配合實施的「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative）中，從烏克蘭運送出去的糧食似乎多半去了歐洲國家、中國和土耳其，只有極少的部分運往正義大旗中所謂的「脆弱國家」。

據歐盟共同對外政策聲明（EEAS），歐盟執委會主席馮德萊恩11月底時表示：「今天，俄羅斯再次將食物作為武器。作為其對烏克蘭野蠻侵略的一部分，俄羅斯破壞了你們的農業生產，以你們的糧倉為目標，並封鎖了你們的港口。」

90 years after the Holodomor, the Kremlin is again using food as a weapon.



We stand with Ukraine to guarantee global food security.



Under President @ZelenskyyUa's Grain from Ukraine initiative, the @EU_Commission will pay to ship 40,000 tons of Ukrainian grain via two boats. pic.twitter.com/YGMxiIVRND — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 26, 2022

「俄羅斯正在剝奪非洲、中東和亞洲最脆弱國家獲得糧食的重要機會。然後，它利用虛假信息將其卑劣的行為歸咎於他人。我們必須繼續反擊這一點。你的倡議「來自烏克蘭的糧食 」（Grain from Ukraine）得到我的全力支持，對我們的努力至關重要。」

烏克蘭和俄羅斯於7月22日在伊斯坦堡簽署了「黑海穀物倡議」，聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)在簽字儀式上對俄羅斯與烏克蘭的代表說：「你們克服了障礙，擱置了分歧，為一項將為所有人的共同利益服務的倡議鋪平了道路。」

然而，根據聯合國「黑海穀物倡議」的資料顯示，截至目前為止，有將近1385萬公噸的糧食從烏克蘭運出。其中聯合國分類的高收入國家當中而其中前3名消費者分別為西班牙（240萬噸）、義大利（120萬噸）和荷蘭（近90萬噸），就佔全部的32.2%。

只以總量排名來看，西班牙為第1名，而中國大陸則為進口總量第2名（180萬噸）僅次於西班牙，第3名則為土耳其（170萬噸）、義大利第4、荷蘭第5。

17.9% of all grain shipped from the Black Sea Grain Initiative has gone to Spain. pic.twitter.com/r8GW9vewuc — exit266 (@exit266) December 9, 2022

只有18.2%的食品流向了聯合國資料分類的「中低收入國家」：埃及、孟加拉、印尼、、突尼西亞、衣索比亞、阿爾及利亞、葉門、伊朗、越南、肯亞、阿富汗、黎巴嫩、蘇丹、巴基斯坦、索馬利亞、伊拉克、摩洛哥和吉布提。

歐盟執委會主席馮德萊恩不斷強調為了脆弱國家的糧食安全，恐會面臨來自全世界的質疑，究竟是為了歐洲國家自己還是口中的糧食正義。