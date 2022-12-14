為持續向外推廣台灣漢學研究，國家圖書館於瑞士蘇黎世大學成立「台灣漢學資源中心」，並於正式啟用，將可裨益雙方機構實際推展各種學術交流。

瑞士時間12月12日，國家圖書館館長曾淑賢與蘇黎世大學教育與科學資訊副校長Christian Schwarzenegger教授等校方代表及我國駐瑞士台北文化經濟代表團黃偉峰代表共同見證下，為「台灣漢學資源中心」舉行啟用儀式。

瑞士蘇黎世大學創建於1833年，共培養出12名諾貝爾獎得主學者。該校目前學生數量達2.8萬人，為瑞士境內最大的大學。

國家圖書館表示，本次成立於蘇黎世大學的「台灣漢學資源中心」，設立於該校亞洲暨東方研究學院圖書館。該學院成立可溯至二戰後1950年起，瑞士政府對中國研究之重視，隨後中國與日本語言教育在蘇黎世大學也因此逐漸興起，日後有關亞洲之教育及研究風氣又擴大涵蓋至韓國及東亞各國，逐步形成當今蘇黎世大學亞洲暨東方研究學院的完整體制。

曾淑賢表示，國家圖書館多年以來致力於館藏重要資源的數位化，故除了逐年贈送新出版的台灣優質學術圖書之外，也分享數位資源。

曾淑賢也說，國家圖書館持續與海外漢學資源中心機構合作辦理展覽，以及舉辦主題演講；舉辦此類活動時，都將分享所有漢學資源中心機構。因此相信透過本項合作，蘇黎世大學必可自此等學術交流活動，獲得甚大益處，高度嘉惠該大學的研究與教學。

蘇黎世大學亞洲暨東方研究所長David Chiavacci及漢學研究教授Andrea Riemenschnitter，同樣肯定國家圖書館為此合作建置的漢學資源中心所提供之資料，實質豐富其台灣出版的研究圖書與數位資源，而深表謝意。

曾淑賢並針對國圖贈送的國寶級文物《註東坡先生詩》21冊、以及《金剛般若波羅蜜經》之複製書，特別加以說明介紹。此二典籍的原件典藏於國家圖書館，二者均已被正式認定為「國寶級」古籍；特選此二國寶級典藏之複製書致贈，表示對於合作情誼之重視。