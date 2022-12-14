2022年是飽受地緣政治紛擾的一年，從俄烏戰爭、中美科技戰以及台海局勢的緊張，導致台商被迫進行更多分散投資風險布局。統計到12月1日，台灣上市櫃公司代大陸子公司公告減資完成有5家，平均減資約1750萬美元，最高減資2500萬美元，減資率達90.2％。相較於去年公告完成大陸減資變更家數多了1倍以上。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅提醒，目前實務上大陸子公司減資已越來越常見，但視困難程度有可能拖延到1年以上，甚至後來做不下去撤銷減資申請。

徐丞毅表示，上市櫃公司投資大陸的規模大，申請減資需考量更多當地商務部、稅局與外管局的政策性指導，因此有些公司會先減資後增資，至少大幅撤資後還有少量回流投資可交差。反之，中小型台商則沒有這麼多顧慮，許多台商等不及撤廠就先啟動減資讓資金回流。

徐丞毅表示，台商還須注意在大陸減資後其他影響。由於台灣將於2023年導入CFC（營利事業受控外國企業）法規，境外股東取得的減資款若包括累積盈餘，則須注意申報CFC報表與提前回台課稅的議題。