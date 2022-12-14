行政院長蘇貞昌日前稱小三通若開放，「對岸民眾恐來台搶藥」，恐釀搶藥潮導致缺藥，衛生福利部部長薛瑞元今（14）日則喊話，要國內民眾不用太擔心！他強調，食藥署都在掌握當中，一有異常缺貨，就會迅速處理，他還舉退燒藥為例，某知名品牌雖好像一時供不應求，但替代藥品、學名藥非常多。他強調，雖然有搶藥寄中國大陸的現象出來了，但量還沒影響國內使用，還不用查。

小三通重啟進入討論階段，但行政院長蘇貞昌拋出貿然重啟恐讓對岸民眾來台搶藥，導致另一道防疫破口，就連薛瑞元日前也說，不一定人回來才會增加藥物的需求，而是現在都有可能搜刮藥物寄過去，隨後國內就有藥師出面指已經有寄藥潮、搶藥潮。

薛瑞元今天上午出席立法院社會福利及衛生環境委員會審查「身心障礙者權益保障法部分條文修正草案」，會前針對國內擔憂是否也會出現缺藥的問題說明。

薛瑞元表示，這部分食藥署都在掌握當中，如果有異常缺貨的情形，就會迅速來做處理，他並指出，尤其是「退燒藥」，不用太過擔心，種類非常多，某知名品牌雖好像一時供不應求，但是它的學名藥非常多，國內藥廠也都能製造，不用擔心缺藥。

此外，本土疫情連續五天確診數都相較上周還要多，若接下來又遇到跨年、過年，人潮流動，疫情再起又遇到退燒藥缺貨怎麼辦？防疫措施是否要有所調整？薛瑞元表示，目前觀察雖然稍微升溫，但沒超過10％，醫療量能足夠，從國外經驗來看縱然疫情上升幅度也不會比前一波高，也希望台灣是這樣。