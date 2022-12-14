高雄市政府勞工局開辦「照顧服務員自訓自用班」。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄市政府勞工局開辦「照顧服務員自訓自用班」，除了提供工作機會，也適時補足長照機構人力缺口，讓受照顧者及家庭更多的照顧人力資源，從2017年開辦後已經培訓5400位照顧服務員，甚至連續連續2年榮獲勞動部評鑑「優等」肯定，明年度訓練計畫預定增加至36班，並在今年12月20日前受理申請，16歲以上的市民朋友，不限學經歷，失業或在職者都可報名參加照顧服務員訓練，如符合特定對象身分，參訓費用完全免費。

「照顧服務員自訓自用班」，逐年擴大加開照顧服務員專班訓練，已經培訓5400位照顧服務員，除了讓受訓學員學得專業技能、提升就業能力之外，也有效提供長照機構、受照顧者及家庭更多的照顧人力資源，締造三贏局面。

一名學員小卿（化名）報名參加職訓專班，由審核合格的訓練單位負責培訓，經由一系列的課程學習與術科實習結訓後，但是她仍缺乏就業的自信，於是透過就業服務輔導，結合訓練單位所提供的相關職缺進行媒合，最後順利獲得擔任居家服務員的工作機會，並成功在短短數月後即獲得晉階的肯定，在職場上穩定就業。除了她，該專班共有10位學員也順利進入訓練單位所提供的工作機會任職。

該照顧服務員專班職訓績效更連續2年榮獲勞動部評鑑「優等」肯定，勞工局表示，今年31班全數滿班完訓，明年度訓練計畫預定增加至36班，並在今年12月20日前受理申請辦理補助專班，歡迎各大長照相關機構、學校、醫院及工會法人團體等，一起投入人才培訓行列。

勞工局周登春局長指出，長照2.0政策推動至今，帶動就業市場需求大幅攀升，在增加人力供給的同時，如何提升照服品質，並穩定供給至關重要，勞工局為確保照顧及支持服務品質，除依據中央制定的「照顧服務員資格及訓練計畫」強化訓練品質管控之外，更優化術科操作資源，盼透過大量反覆練習及臨床實習課程，讓學員具備結訓即上工的實力；且進一步結合訓練單位積極辦理就業輔導與媒合，並藉由缺工就業獎勵等措施，鼓勵學員立即投入服務，同時協助產業穩定用人留才。