南投縣埔里鎮52歲李姓女子疑似心情不好，日前在門口當街自殘，鄰居發現報警，警消趕抵她將自己反鎖屋內，堅持不開門，警消從窗戶縫隙查看，發現客廳地板血跡斑斑，為了救人破門而入，將倒臥床上女子強制送醫，所幸女子經救治沒有生命危險。
警方日前夜間接獲110報案，指稱埔里鎮鯉魚一巷附近1名李姓女子情緒不穩當街自殘，鯉潭派出所獲報同時請消防人員協助處理，副所長余金坤、警員李享城也立即趕到現場，不過女子已經躲進屋內，不願意開門。
警消透過窗戶縫隙查看，發現客廳地板血跡斑斑，消防人員以電動油壓剪破壞門栓後進屋，先將放置客廳的危險物品收起，發現女子躺在臥室床上，左手腕有很深的傷痕，而且血流不止，將情緒激動的女子強制送醫，並聯絡家屬到場照護。
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