台北市有意願申請服一般替代役的役男注意，從今年12月16日上午9時起至明年1月31日17時止開放申請服一般替代役。（台北市兵役局提供）

台北市兵役局今天提醒台北市有意願申請服一般替代役的役男注意，從今年12月16日上午9時起至明年1月31日17時止開放申請服一般替代役，歡迎役男踴躍上網提出申請。

北市兵役局代理局長林春來表示，依內政部公告，83至93年次出生尚未接獲徵集令之常備役體位役男，且緩徵原因或延期徵集事故能於112年4月30日前消滅者，都可以在公告受理期間申請服一般替代役。

林春來說，本次一般資格替代役計錄取500名，專長資格替代役計錄取100名，申請人數超過需求員額時，將以抽籤決定服一般替代役資格；錄取役男並依申請時間先後順序及機關勤務需求，最遲於明年5月前分3梯次徵集入營服役。

北市兵役局提醒台北市役男，欲申請服一般替代役，需於期限內至內政部役政署網站「112年上半年役男服一般替代役甄選作業資訊系統」登錄申請。若役男或家屬有任何申請的問題，可直接電洽內政部役政署049-2394462或台北市政府兵役局02-23654361及台北市各區公所兵役課。