韌性十足的克羅埃西亞，4強賽遭阿根廷3比0完封，無法連續2屆進入世界盃決賽，其中判給阿根廷的一顆點球引發了爭議，基本上也定調了比賽最終走向，克羅埃西亞隊長「魔笛」莫德里奇（Luka Modrić）賽後也痛批義大利籍主裁判歐薩托（Daniele Orsato），對他的判罰相當不滿意。

比賽進行到第32分鐘，阿根廷中場E.費南德茲（Enzo Fernández）將球輕輕挑起，找到了前場阿瓦雷茲（Julián Álvarez）且讓他有著絕佳的單刀機會，此時克羅埃西亞門將李瓦柯維奇（Dominik Livaković）也向前試圖封阻，卻意外撞上了阿瓦雷茲，歐薩托則是給了阿根廷12碼罰球機會。

負責轉播該場賽事的基恩（Roy Keane）、奈維爾（Gary Neville）及萊特（Ian Wright），不約而同認為這顆12碼判得有些勉強，且李瓦柯維奇已經有向右偏移、避開阿瓦雷茲的動作，萊特更對歐薩托沒有看VAR畫面感到無法理解。

賽後莫德里奇也表示那顆12碼罰球改變了比賽的局勢，根本是不該存在的判罰，「我通常不會談論裁判，但今天不得以才這樣做，他是我所認識的裁判中最糟糕的一位，不只是今天的判罰，因為我之前也遇過他，我對他從來沒有好印象，他就是一場災難。」

CLEAR PENALTY FOR ARGENTINA pic.twitter.com/Yb4Rh4x2m9 — TruRed (@TruRedTV) December 13, 2022

4年所舉辦一次的世界盃，也代表這可能是37歲的莫德里奇生涯最後的世足之旅，卻因為裁判的爭議判罰而落敗，但莫德里奇仍展現風度恭賀阿根廷：「即便如此，我還是要祝福阿根廷進入決賽，這是他們應得的，我不想要搶走他們的目光，但那一顆12碼罰球確實摧毀了我們。」