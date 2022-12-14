知名YouTuber理科太太去年與丈夫離婚後，曾尋求諮商心理師幫助走過低潮，如今她將100小時諮商經驗轉化成名為「諮商筆記」的線上課程，並邀請自己的諮商師加入課程，告訴大家進入諮商所前注意事項等。台北市衛生局心理衛生科技正黃思維受訪指出，理科太太的諮商師參與課程製作，已經違反職業倫理。

「諮商筆記」課程在線上平台「Hahow好學校」及「嘖嘖」開啟募資後，目前已逾2700人買單，粗估募得金額至少新台幣400萬元以上。不過，由於該課程游走在法律灰色地帶，Hahow好學校已於日前發布聲明將調整「諮商筆記」課程名稱、說明以及內容，並開放消費者退費。

然而，理科太太諮商師加入課程，已涉及專業倫理對於「雙重關係」的規範。打開台灣輔導與諮商學會訂定的諮商專業倫理守則，裡頭就規定「諮商師應儘可能避免與當事人有雙重關係，如親屬關係、社交關係、商業關係、親密的個人關係及性關係等」。

黃思維解釋，諮商師與當事人建立諮商以外的關係即屬雙重關係，故理科太太的諮商師參與「諮商筆記」課程製作，其實是與理科太太建立「商業關係」，已經違反專業倫理規範。

人與人互動過程本會扮演多重角色，為何諮商師應避免與個案建立雙重關係？他舉例，若諮商師與當事人成為朋友，諮商與治療方向很可能會受到這層「朋友」關係影響，導致專業判斷出現問題。

此條專業倫理守則不只要避免諮商品質受影響，更要防止當事人被傷害。黃思維指出，一般人通常認為諮商師具權威性，本處於不平等狀態的雙方發展其他關係，很可能讓當事人遭受職權騷擾。因此，諮商師應與受諮商對象劃清界線，避免單純的諮商變得複雜。

若該位諮商師在理科太太結束諮商後才加入課程製作，仍有違反專業倫理的疑慮嗎？黃思維說，一樣有問題，不論諮商結束與否，諮商師都應盡力避免與當事人建立其他關係，畢竟諮商結束僅表示雙方設定的目標已經達成，不代表個案事後不會因其他問題，再回頭尋求諮商師協助。

他強調，雖然避免與當事人建立雙重關係不為法律所規範，卻是任何一位諮商師應知悉並嚴格遵守的專業倫理守則。理科太太的諮商師此舉實在不恰當，從一開始就不應答應加入課程。

由於台北市衛生局僅處理法律問題，黃思維表示，接獲民眾檢舉後，會交由相關職業公會倫理委員會，判斷諮商心理師是否違反專業倫理，並依照結果做出相對應處分。