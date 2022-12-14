男星柯震東當年主演《那些年我們追的女孩》爆紅後，感情世界一直非常豐富，包括女神李毓芬、賭王千金何超蓮等人，均和他傳過緋聞，近日柯震東則被周刊拍到夜會已故藝人小鬼前女友峮峮(吳函峮)，對此，柯震東回應是認識10多年的朋友，沒想到日前(12)他興致一來，開直播和粉絲互動途中，竟無預警拋出喜訊：「我要結婚了」，令外界頗為訝異。

柯震東12日凌晨快兩點在IG久違開直播，最高仍吸引4000人次觀看，可見他才洗完澡的頭髮還是濕的，沒過多打扮依舊充滿男神魅力，還不停變換濾鏡效果，增添直播時的趣味，此外，柯震東也放送粉絲福利，突然翻牌女粉絲的連線要求，使粉絲嚇到語無倫次，僅稍微回神和男神打招呼後，就立刻離開直播間，逗得柯震東哈哈大笑。

接著，柯震東仍對粉絲很好，見到留言區討論他的鎖骨，乾脆把衣領拉低，露出鎖骨上的刺青，最後盯場的經紀人提醒他5分鐘後要下線睡覺，沒想到他竟直接把經紀人拉來直播，隨後更高喊數次：「我要結婚了！」，一說完就關掉直播，無視好奇粉絲「新娘是誰」的提問，只留下錯愕的經紀人和粉絲們。