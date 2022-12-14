支付寶成為首家支付平台加入數位人民幣受理大軍，啟動支持淘寶使用數位人民幣付款，目前已開始分批次上線。據《每日經濟新聞》報導，實際體驗後發現，目前支付寶的數位人民幣錢包快付功能，已經可支持二維碼付款、淘寶購物等部分消費場景。

博通分析金融行業資深分析師王蓬博表示，數位人民幣開始借助第三方廠商支付機構進行推廣，認為這是數位人民幣即將在大範圍推出的前奏，推廣速度再次走上快車道。這也印證數位人民幣並非要顛覆第三方支付行業，而是錢包和錢的合作關係。

王蓬博說，支付寶作為最大的網路支付平台之一，使用者和商戶覆蓋規模都以十億計，是最好的普及數位人民幣的平台之一。加上淘寶的線上電商平台場景加入，會大大推動數位人民幣在日常場景的應用和黏性。

而螞蟻集團首席合規官李臣12日在首屆全球數位貿易博覽會之江數位貿易論壇上表示，支付寶已加入數位人民幣受理網路，並作為首家支付平台支持數位人民幣的錢包快付功能。同時也持續與合作夥伴拓展消費場景，即日起將面向淘寶使用者逐步開放數位人民幣支付功能。