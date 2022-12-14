日劇《First Love》熱播，劇中以宇多田光的《First Love》為靈感，讓24年前的歌又再度爆紅，一名網友表示，若台灣也要拍初戀為題材的偶像劇，「哪一首歌能代表？」文章一出引發討論，不少人點名川島茉樹代（Ｍakiyo）的《初戀》，副歌「像這樣的愛情讓我苦惱」勾起不少人回憶。

原PO近日於PTT八卦版指出，日本代表初戀心情的歌是宇多田光的《First Love》，若台灣也要拍一部初戀為主軸的偶像劇，「哪一首歌可以代表？我覺得是周杰倫的《晴天》或《彩虹》」，認為這首歌7、8年級不用看歌詞都會唱。

疑問上線，網友紛紛留言，「胡夏的《那些年》」、「楊丞琳的《曖昧》」、「S.H.E的《戀人未滿》啊！再靠近一點點就讓你牽手」、「周杰倫的《簡單愛》」、「庾澄慶的《情非得已》」、「南拳媽媽的《橘子汽水》，歌詞很甜」、「林曉培的《心動》吧」、「滾石愛情故事系列單元劇滿多可以選的」。

留言中獲得最多網友認同的是川島茉樹代（Ｍakiyo）的《初戀》，這首歌也是2000年校園偶像劇《麻辣鮮師》的原聲帶之一，副歌「像這樣的愛情讓我苦惱」勾起不少人回憶，「歌詞有聲音」、「絕對是Ｍakiyo的《初戀》」。