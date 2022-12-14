大陸一名36歲的李姓女子以「小麗姐」為名在網路上兼職跳舞主播。日前卻驚傳她在外出送貨後失蹤，如今傳出消息，疑似是被平台內贊助最多的「榜一金主」性侵後殺害，且還被割胸、割舌等殘忍手段分屍。

綜合陸媒報導，女子是廣東茂名市茂港區人，7日外出送貨後事隔一天還未歸家，僅留下掛著車鑰匙的車子。擔憂她的家人趕忙報警協尋。豈料，卻僅在幾日後尋回家人冰冷的遺體。此外，警方也抓捕了30歲的陳姓兇嫌。不過，截至目前為止，警方未對外說明陳男犯案的原因。

警方通報案情最新發展。(圖／翻攝自高州公安局微博)

據了解，李女是被「先姦後殺」，乳房、舌頭也被割下。對此，網路上盛傳陳男是最大的抖內(贊助)金主「榜一(粉絲排行榜第一位)大哥」。然而詳細案情，還有待警方進一步了解。

據悉，死者的社群平台帳號名為「小麗姐」，經常發布跳舞類的影片，並配上能夠鼓舞人心的字句，更有不少知情網友在網路上指稱李女是一個很好的人，過去才剛剛搬了新家，還宴請親朋好友答謝。沒料想卻遭遇此種浩劫。讓人大感唏噓。而今，她的社群平台都改為私密帳號，內容均不可見。