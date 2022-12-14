荷蘭半導體設備供應商艾司摩爾(ASML)執行長周二提出質疑，認為美國要求荷蘭採取新規定，限制對中國的出口，此是否為合理的。
執行長Peter Wennink在接受新鹿特丹商報(NRC Handelsblad)的採訪中表示：「也許他們認為我們應該走到談判桌前，但是ASML已經做出了犧牲」。
執行長說，由於美國的壓力，荷蘭政府自2019年以來已經限制了ASML對中國出口其最先進的光刻機。他補充說，這會有利於替代技術的美國公司的銷售。
Wennink進一步指出，ASML有15%的銷售是前往中國，但是美國晶片設備商的銷售比例是25%，有時比30%更高。
ASML的發言人證實了該訪問的言論是準確的。
拜登政府在十月公布了美國的出口新規定，希望切斷中國製造先進半導體晶片的能力，以減緩中國軍事和技術進步。
美國政府近日正敦促荷蘭、日本和其它一些未指明、並擁有製造先進製造設備的國家採取類似規定。荷蘭貿易部長證實，談判正在進行中。
Wennink說，美國晶片製造商能夠對中國客戶銷售最先進的晶片，而ASML只能銷售較老的晶片製造設備，這似乎是自相矛盾的。
同時，「眾所周知的，用於純軍事用途的晶片技術，通常已有10到15年的歷史。然而此類技術仍可以繼續出售給中國」。
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