長相貌美的輕熟貴婦呂姓女子，4年前購買劉姓醫師推銷的舒眠課程，但劉竟幫她注射俗稱「牛奶針」「丙泊酚（Propofol）485次，她因此被診斷麻醉劑上癮，呂女提告求償後死亡，家屬承受訴訟，台北地方法院判決劉須賠償632萬多元，可上訴。

呂姓女子的家屬指控，呂女曾在劉姓醫師開設的診所進行美容手術，2018年她因失眠問題向劉求助，經劉推薦「舒眠療程」，宣稱可以幫助入睡，呂於是到診所就醫，但劉卻在2018年到2021年間竟反藥物使用規範，為呂女注射臨床上作為手術麻醉藥物使用之Propofol（丙泊酚）共485次。

呂女的家屬說，劉姓醫師在呂女陷入麻醉狀態後，再向呂謊稱已幫助入睡，並向呂索取每次3萬至6萬元之高額報酬；呂女長期注射Propofol藥物後，出現明顯藥物成癮，腦及神經系統趨於遲鈍，精神始終處於暈眩之狀態，並經檢查發現膽固醇、三酸甘油脂超標，且體內有K他命毒品成分。

呂的家屬主張，劉姓醫師違反醫療法規定，並造成呂女藥物成癮、健康受損等傷害，構成侵權行為，且劉須返還呂女依舒眠療程契約所給付之醫療費用800萬元，共須賠償1198萬元。

台北地院認為，劉姓醫師從2018年4月5日至2021年1月22日共1023天為呂女注射Propofol藥物共485次，已違反醫療常規而有過失，致呂昕諭對Propofol藥物產生心理依賴，其健康權受有損害，劉未履行醫療契約未盡其應有之注意義務，侵害呂之健康權，應負賠償責任。

北院指出，呂女對Propofol藥物產生心理依賴，並帶2021年9月1日提告後同年月30日死亡，劉須返還已收取之醫療費用582萬元，及賠償非財產上損害50萬元，共632萬元，可上訴。